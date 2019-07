Ordem de retirada para mais de um milhão de pessoas devido às fortes chuvas no Japão

As autoridades japonesas ordenaram hoje a retirada de mais de um milhão de pessoas de partes da ilha Kyushu, no sul do país, devido às fortes chuvas que atingem a região nos últimos dias. Segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres, a instrução foi emitida em três prefeituras do sul.

Desde sexta-feira que o sul do Japão tem sido atingido por fortes chuvas que já provocaram a morte de uma mulher na sequência de um deslizamento de terra em Kagoshima e dezenas de inundações em casas.

Esta agência emitiu ainda alertas de deslizamentos de terra para partes das três prefeituras, uma vez que a chuva deve intensificar-se nos próximos dias.

O vice-secretário-geral do gabinete, Kotaro Nogami, indicou que, se for necessário, 14 mil militares estão prontos para operações de resgate e busca de emergência.

Nogami pediu ainda que os residentes tenham cautela e tentem retirar-se o mais cedo possível "para protegerem as suas vidas".

As autoridades japonesas temem que estas fortes precipitações causem avalanches de terra, pelo que ordenaram, só na cidade de Kagoshima, a retirada de 600 mil pessoas, a partir das 09:35 (02:35 em Lisboa), segundo o município daquela cidade.

De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, está previsto que até a manhã de quinta-feira no sul de Kyushu, possa cair cerca de 350 milímetros de chuva por metro quadrado, contudo em algumas áreas da região são esperados até 80 milímetros por hora.

Lusa