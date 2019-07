Ruas da capital do Chile foram palco de violência

As ruas da capital do Chile foram esta quarta-feira palco de violência. A polícia de choque carregou sobre professores e alunos que protestavam para exigir mais financiamento para a educação.

Várias pessoas foram detidas em Santiago e, segundo a agência Reuters, não há registo de feridos.

As autoridades recorreram a um canhão de água para afastar os manifestantes, que atiraram pedras contra a polícia.

O protesto acontece na sequência da extensão do período de greve dos professores, que rejeitaram as medidas do Governo para acabar com o impasse no financiamento da Educação.