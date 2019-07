Seis seguranças do Presidente camaronês detidos na Suíça por agressão a jornalista

Seis membros da equipa de segurança do Presidente dos Camarões, Paul Biya, foram detidos pelas forças de segurança da Suíça, acusados de terem agredido um jornalista da televisão pública suíça RTS, que acompanhava protestos em Genebra.

Os seguranças de Biya imobilizaram e feriram ligeiramente o jornalista em 26 de junho, tendo-lhe retirado o seu telemóvel, carteira e mochila, anunciou hoje a Procuradoria de Genebra.

O incidente aconteceu enquanto o jornalista cobria protestos junto ao hotel Intercontinental, um conhecido hotel na região em que Biya estava hospedado.

A detenção dos seis seguranças, cinco homens e uma mulher, aconteceu na terça-feira, sendo que a mulher, detentora de um passaporte diplomático, foi, entretanto, libertada.

O Governo da Suíça considerou que a agressão foi "inaceitável".

Dias depois deste incidente, em 30 de junho, o confronto entre apoiantes e opositores de Biya no centro de Genebra obrigou as autoridades a mobilizar as suas unidades antimotim.

A presença comum de Biya em Genebra não foi explicada pelo Governo camaronês, suspeitando-se de razões de saúde, o que leva a oposição a acusá-lo de governar os Camarões "à distância".

Paul Biya, à frente dos Camarões há 37 anos, enfrenta várias crises no seu país, incluindo o conflito armado entre anglófonos e francófonos na região ocidental do país, o aumento da oposição ao seu regime e o crescente fluxo de refugiados que entram no país para fugir de grupo 'jihadistas' como o Boko Haram.

Na semana passada, a Suíça acolheu reuniões de vários grupos do Governo com membros da oposição daquele país para negociar a pacificação de alguns destes conflitos.

