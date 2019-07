Pelo menos 26 pessoas morreram num acidente com um barco de pesca nas Honduras. Os outros 47 passageiros foram resgatados com vida.

A embarcação de pesca de lagosta virou perto da cidade de Puerto Lampira. Desconhecem-se ainda as causas do acidente mas as más condições atmosféricas poderão estar na origem.

O acidente aconteceu no mesmo dia um outro barco de pesca virou na mesma região, mas todas as 49 pessoas que seguiam a bordo foram salvas.