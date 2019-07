Meghan Markle e Harry de Inglaterra fazem terapia de casal

Dan Istitene

O príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan Markle, deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum no passado dia 6 de maio e, de acordo com a imprensa internacional, não estão a saber gerir da melhor forma a chegada de mais um membro à família.

A revista norte-americana OK! revela que os duques de Sussex estão a fazer terapia de casal para encontrar soluções rápidas, que lhes permitam manter a felicidade no casamento e, ao mesmo tempo, adaptar-se ao facto de agora serem três.

