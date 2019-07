Mulher expulsa de avião por usar decote transparente

Uma britânica de 31 anos foi expulsa de um avião da companhia EasyJet alegadamente por causa da forma como estava vestida.

O The Sun conta que Harriet Osborne, maquilhadora, ia embarcar no aparelho, que se preparava para fazer a ligação entre Málaga e o Reino Unido, mas já não o conseguiu fazer.

Harriet diz ter sido inicialmente parada por uma hospedeira, que a alertou que não podia entrar com a roupa que trazia. Ainda terá vestido uma blusa de uma amiga que a acompanhava mas já não conseguiu embarcar.

“A hospedeira confrontou-me na frente de todos os passageiros e disse que não podia viajar assim vestida. Ainda me tentou tapar com as mãos enquanto me obrigava a sair do avião”, garante.

A resposta da companhia não tardou. Num comunicado citado pelo The Sun, a EasyJet confirma que Harriett foi expulsa do avião mas garante que foi por causa do "comportamento desrespeitoso" da mesma para com os tripulantes do avião, quando estes pediram, educadamente, para a passageira vestir uma blusa por cima da que tinha vestida”.

Não havendo mais voos com o mesmo destino no próprio dia, Harriet viu-se obrigada a pernoitar no aeroporto e a pagar quase 170 euros por um novo bilhete.