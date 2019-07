Neto de Cousteau quer construir uma estação espacial submarina

Fabien Cousteau cresceu a ouvir as histórias do lendário oceanógrafo francês, Jacques-Yves Cousteau, e tornou-se ele próprio um explorador e conservacionista do oceano. Em Lisboa, na Global Exploration Summit, o neto de Jacques Cousteau, defendeu que é preciso mais investimento na investigação marinha e, em entrevista à jornalista Carla Castelo, levantou um pouco o véu do próximo projeto em que está empenhado: uma estação "espacial" no fundo do mar.