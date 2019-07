A lua alinhou-se com o sol e um fotógrafo português captou o momento

Na terça-feira, a Lua pôs-se à frente do sol e, durante duas horas, a América do Sul ficou às escuras. O eclipse solar, fenómeno raro que não se observa em Portugal desde o século XIX, começou às 20:23 horas de Portugal Continental e atingiu a totalidade às 21:40 horas.

Na Argentina e no Chile, o fenómeno foi total, enquanto noutros países da América do Sul o eclipse foi apenas parcial. O astrofotógrafo português Miguel Claro esteve a fotografar a partir do Chile.

Através das lentes das várias máquinas fotográficas montadas num lugar desértico, Miguel conseguiu captar estas imagens de um eclipse que durou dois minutos e 25 segundos.

© Miguel Claro | www.miguelclaro.com

Nos últimos dez anos, Miguel especializou-se na astrofotografia de paisagem ou 'skyscapes'. Diversas imagens captadas pelo português já foram distinguidas pela NASA e têm corrido o mundo em publicações da especialidade.

© Miguel Claro | www.miguelclaro.com

Na página de Facebook, Miguel Claro explicou aos milhares de seguidores como se preparou para conseguir captar estas imagens.