Todos dos dias há pelo menos cinco pessoas que são mortas no Rio de Janeiro, no Brasil, em tiroteios entre traficantes, ou com a polícia, mas nem todas as vítimas fazem parte das guerras do narcotráfico nas favelas, muitas são inocentes apanhados por balas perdidas.

Nesta reportagem, a Sky News esteve numa escola atingida pelo fogo cruzado quando os alunos estavam no interior.