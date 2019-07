Pânico em Veneza com cruzeiro fora de controlo

Um navio foi obrigado a fazer uma atracagem de emergência debaixo de granizo e vento forte, no coração da cidade italiana de Vezena, onde há um mês um outro incidente fez quatro feridos e relançou a polémica do tráfego de grandes embarcações, numa das cidades mais ameaçadas do mundo