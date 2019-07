As autoridades indianas divulgaram um vídeo com o grupo de alpinistas que morreu em maio nas montanhas dos Himalaias. As imagens foram captadas por uma câmara que estava enterrada na neve, perto do local onde os corpos foram encontrados.

As buscas continuam com o objetivo de encontrar o corpo do último alpinista.

De acordo com a BBC, "o grupo perdeu o contacto no dia 26 de maio, quando tentava subir o segundo pico mais alto da Índia, o Nanda Devi".