Homenagens aos famosos ou as piores estátuas de sempre?

Recentemente, uma escultura de Melania Trump na Eslovénia gerou críticas dos moradores de Sevnice, a cidade-natal da primeira-dama dos Estados Unidos, por se parecer mais com um “smurf” do que com a mulher de Donald Trump. Mas o caso não é inédito. São várias as personalidades retratadas em estátuas que fizeram furor pelas piores razões.