Jovens presos por celebrarem casamento falso no Facebook

Quatro jovens foram presos pela polícia islâmica em Kano, norte da Nigéria, por celebrarem uma falsa cerimónia de casamento na rede social Facebook, onde "gozavam com a santidade da instituição", foi divulgado esta quarta-feira.

Os suspeitos, que têm entre 30 e 32 anos, foram presos na terça-feira em Kano, poucos dias após a transmissão de uma falsa cerimónia de casamento no Facebook, durante a qual um deles casou-se com um dos seus amigos do Facebook, e os outros três estavam a assistir como testemunhas, disse o diretor geral da Hisbah (a polícia islâmica), Abba Sufi.

Em declarações à France-Presse (AFP), Abba Sufi disse que prenderam quatro homens por organizarem um casamento falso no Facebook, o que "provocou indignação pública".

"[Os jovens] foram presos por gozarem com a santidade da instituição do casamento", acrescentou.

O noivo, Sanusi Abdullahi, confessou ter oferecido um "falso" dote no valor de 20.000 nairas (56 dólares) a uma amiga do Facebook que vive na cidade de Maiduguri, no nordeste do país, desde que esta não se mude para a sua casa. Os seus três amigos apareceram como testemunhas na cerimónia, o que para eles foi uma "piada" entre amigos.

Segundo a AFP, logo após a transmissão ao vivo da paródia, a controvérsia alastrou-se em Kano, onde muitos imãs (líderes religiosos muçulmanos) radicais exigiram a prisão e o julgamento dos jovens.

Sanusi Abdullahi recebeu ameaças de morte no seu telemóvel e foi atacado enquanto saía da mesquita na noite de segunda-feira pouco antes da sua prisão, disse Sufi.

"Tivemos que intervir para que o problema não se tornasse incontrolável", explicou.

A sharia (lei islâmica) é praticada em paralelo com o sistema de justiça federal e local em 12 estados muçulmanos no norte da Nigéria.

Em dezembro, a polícia islâmica prendeu 11 jovens suspeitos de preparar um casamento homossexual. Em janeiro de 2015, também prenderam 12 jovens num hotel nos arredores da cidade de Kano por supostamente organizarem um casamento gay.

