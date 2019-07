Três turistas detidos após causarem estragos num voo da Ryanair

Três homens foram detidos por causarem distúrbios num voo da Ryanair de Manchester para Zadar, na Croácia.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, os homens pertenciam a um grupo de 70 turistas embriagados que gritaram e vomitaram nos corredores do avião.

A tripulação acabou mesmo por chamar a polícia, depois dos passageiros ignorarem as recomendações de segurança.

As imagens foram filmadas por um casal que se encontrava a bordo e que descreveu a viagem como "estar numa selva com animais selvagens".