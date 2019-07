Vídeo mostra peça solta em motor de avião forçado a aterrar de emergência nos EUA

Os passageiros a bordo de um voo da Delta Air Lines com destino a Baltimore, nos Estados Unidos da América, não ganharam para o susto quando o avião foi forçado a fazer uma aterragem de emergência devido a um alegado problema mecânico.

O incidente aconteceu na segunda-feira, num voo que partiu de Atlanta. Segundo a ABC News, o avião estava no ar há uma hora, quando o problema foi detetado. Num comunicado, a companhia aérea revelou que a tripulação recebeu "a indicação de um possível problema com um dos motores do avião".

Um dos passageiros recorreu às redes sociais para divulgar um vídeo, que mostra uma parte de metal a rodar dentro da turbina.



"O capitão foi ao altifalante e disse que tinha perdido um motor e que estava a preparar-se para aterrar de emergência", revelou um dos passageiros à ABC News. Ao todo, 148 passageiros seguiram a bordo.

"Depois de ouvirmos um estrondo, vimos todo aquele dumo a entrar na cabine e foi aí que ficamos assustados", disse outro passageiro.

O avião aterrou em segurança no Aeroporto Internacional de Raleigh, sendo recebido pelas equipas de emergência na pista.

No comunicado da Delta, a companhia aérea pediu ainda desculpa aos passageiros, que receberam 30 dólares (cerca de 27 euros) num voucher de alimentação, para ser usado enquanto esperavam pelo próximo voo.