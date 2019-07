"Metade das pessoas bateram com a cabeça no teto do avião"

Voo partiu de Vancouver com destino à Austrália, mas a meio do caminho foi surpreendido por uma turbulência severa e teve de aterrar de emergência no Havai, com 275 pessoas a bordo, incluindo os 15 tripulantes.

37 passageiros ficaram feridos, 9 em estado grave.