Nice tem primeiro fogo de artificio pela festa nacional após o atentado

A cidade francesa de Nice organiza sábado, 13 de julho, o seu primeiro fogo de artifício no âmbito das celebrações da festa nacional do país, após o mortífero atentado de 14 de julho de 2016, anunciou esta sexta-feira o município.

O fogo de artifício será lançado a partir de uma embarcação situada frente ao cais dos Estados Unidos, no prolongamento do célebre passeio dos Ingleses, e será antecipado em um dia, para 13 de julho, a pedido das associações que representam as famílias das vítimas do atentado.

O tema escolhido para este ano centra-se no "renascer" e no "regresso à vida", indica a cidade de Nice, na Riviera francesa, e será acompanhado de "uma música portadora de esperança".

Para o dia 14 está prevista uma homenagem às vítimas, com uma cerimónia cultural de manhã e um concerto da Orquestra Filarmónica de Nice à noite, após o qual, às 22: 34 locais (22:34 em Lisboa), a hora do atentado de 2016, 86 feixes luminosos serão projetados no céu a partir da frente de mar.

Em 14 de julho, o atentado cometido pelo tunisino Mohamed Lahouaiej-Bouhlel no passeio dos Ingleses enquanto decorria o fogo de artifício, e reivindicado pelo Daesh provocou 86 mortos, 206 feridos e 1.360 pessoas traumatizadas, segundo um balanço divulgado pelo fundo de garantia que indemnizou as vítimas.

