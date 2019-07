O mau tempo na China já fez pelo menos 17 mortos ou desaparecidos.

As chuvas torrenciais dos últimos dias provocaram cheias em várias regiões do país e obrigaram quase 500 mil pessoas a fugir de casa.

As equipas de salvamento tentam agora resgatar as que ficaram para trás, num cenário que se repete quase todos os anos com a chegada das monções.