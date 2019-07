Crianças fogem de casa com carro dos pais e conduzem mais de 900 km

Quatro crianças, com idades entre os 10 e 14 anos, utilizaram o carro de um dos seus pais para fugir de casa na Austrália, segundo revelam as autoridades. O grupo conduziu o veículo por mais de 900 quilómetros durante o fim de semana.

Pegaram em dinheiro, canas de pesca e saíram de casa, deixando para trás apenas um bilhete aos pais. Foram avistado pela primeira vez numa estação de serviço na cidade de Banana para abastecer.

Um funcionário da gasolineira revelou ao jornal Daily Telegraph que, de acordo com as imagens da videovigilância, o veículo estava a ser conduzido normalmente. Só conseguiram perceber que algo de errado se passava quando uma das crianças saiu do carro para abastecer.

"Ele é realmente baixo. Olha que ele mal chega à janela", comentou o funcionário.

As crianças só foram paradas perto de Grafton, na região de Nova Gales do Sul. Quando a polícia os intercetou, trancaram as portas e recusaram-se a sair do carro, obrigando um agente a partir o vidro.

Segundo a BBC, o grupo terá abastecido o carro dua vezes ao longo do percurso sem pagar. As autoridades suspeitam que um dos jovens, de 13 anos, conduzia o carro.