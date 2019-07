Ursula von der Leyen enfrenta votação no Parlamento Europeu

Ursula von der Leyen conta com o apoio do Partido Popular Europeu, a que pertencem PSD e CDS, mas precisa também dos votos dos eurodeputados liberais e dos socialistas europeus, para a eleição de presidente da Comissão Europeia.

Promete mais ambição nas metas climáticas, defende um salário mínimo justo para todos os europeu e compromete-se com um mecanismo de defesa do estado de direito. Quer também formar uma equipa de comissários com 50% de mulheres.

O primeiro-ministro António Costa já saudou os compromissos. Mas quem vota são os eurodeputados. E é preciso convencer mais de metade do hemiciclo.

Se chumbar, os líderes que a nomearam têm de escolher um novo nome. A votação está marcada para as cinco da tarde.

De manhã, Ursula von der Leyen tem a última oportunidade para convencer os reticentes, num debate em Estrasburgo.