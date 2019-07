As imagens de uma raia-manta ferida a pedir ajuda aos mergulhadores

Uma raia-manta foi filmada a aproximar-se de uma equipa de mergulhadores e a mostrar-lhes que precisava de ajuda. O animal tinha anzóis presos perto do olho direito.

As imagens mostram a raia, conhecida pelos locais como Freckless, a nadar perto dos mergulhadores para conseguir ajuda na Costa Ningaloo, no oeste australiano.

"Ela ia e voltava, virava-se e parava na água e, claramente, estava a olhar para nós para ser ajudada", escreveu o fotógrafo Monty Halls no Facebook.

Foram necessárias várias tentativas para conseguir remover os anzóis. Os mergulhadores relatam que o processo estava a ser bastante doloroso para Freckless.

"O Jake pegou num alicate e fez várias tentativas com a manta a ir e a voltar para lhe permitir mais uma tentativa (era obviamente doloroso para ela). Finalmente, ele conseguiu, e a manta ficou connosco por um tempo. Foi uma extraordinária meia hora e uma clara ilustração de que estes animais têm inteligência, confiança e uma força associação com pessoas que os tratam com respeito."