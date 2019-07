Gémeas siamesas separadas após cirurgia de 50 horas

Safa e Marwa Ullah, de dois anos, unidas pelo crânio, foram operadas pela primeira vez em outubro de 2018. A separação, feita com três cirurgias diferentes, foi finalizada em fevereiro deste ano e ontem noticiada.

O GOSH recebeu as duas meninas para a cirurgias, que era a terceira do género, naquela instituição.

Os especialistas criaram, através da realidade virtual, uma réplica exata da anatomia das irmãs, conseguindo assim visualizar a estrutura óssea, a posição dos cérebros e dos vasos sanguíneos.

A equipa também imprimiu modelos em 3D para que pudessem praticar a cirurgia previamente.

As meninas tiveram alta no início de julho e encontram-se agora a viver com a mãe em Londres, na casa de um familiar.

O pai das gémeas morreu durante a gravidez da mãe, vítima de um ataque cardíaco, e a mãe tem mais sete filhos, além das irmãs siamesas.