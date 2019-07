Homem confessa ter assassinado cientista em Creta 

A vítima, que estava em Creta para participar numa conferência, desapareceu no dia 2 de julho, quando saiu para correr.

O corpo foi encontrado a 11 de julho num bunker, utilizado pelos nazis na Segunda Guerra Mundial, coberto por uma serrapilheira.

De acordo com a CNN, o homem, natural da ilha, foi detido pela polícia para interrogatório.

A polícia local disse que espera ter mais detalhes sobre a morte da bióloga molecular ainda hoje.

Na origem da morte está, alegadamente, a asfixia. A vítima tinha também marcas de ter sido esfaqueada, no entanto, a polícia afirma não acreditar ter sido essa a causa da morte.

As autoridades defendem também que o corpo parece ter sido largado no local, estando o local do homicídio por identificar.