Ministro da Transição Ecológica francês renuncia após polémica de gastos luxuosos

O ministro da Transição Ecológica de França, François de Rugy, que está no centro de uma polémica de gastos excessivos, apresentou hoje a sua renúncia ao Governo, considerando-se vítima de um "linchamento dos media".

"Os ataques e o linchamento mediático de que minha família é alvo levam-me hoje a fazer o recuo necessário (...). A mobilização necessária para me defender faz com não seja capaz de realizar com calma e de forma eficaz a missão confiada a mim pelo Presidente da República (Emmanuel Macron) e pelo primeiro-ministro (Edouard Philippe)", afirmou De Rugy num comunicado.

"Assim sendo, apresentei a minha renúncia ao primeiro-ministro esta manhã", acrescentou.

De Rugy disse que entregou uma queixa crime por difamação contra o site de investigação Mediapart, que denunciou a organização de "sumptuosos jantares privados" por De Rugy quando este era presidente da Assembleia Nacional entre 2017 e 2018.

O número dois do Governo, que iria apresentar hoje a lei de energia e clima no Senado, reuniu-se pela manhã com Edouard Philippe.

De Rugy afirmou que, desde o início da semana passada, o Mediapart atacou-o com base em "fotos roubadas", coscuvilhices e "elementos externos à sua função".

"Não resta dúvida sobre a vontade de prejudicar, de sujar e de demolir. Estou a ser submetido a um fogo de novas questões e forçado a lutar constantemente contra novos ataques", lamentou.

De Rugy "agradece" ao Presidente e ao primeiro-ministro "pela confiança que demonstraram" e reiterou a sua "fidelidade".



