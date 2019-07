Trump confirma que não procura mudança de regime no Irão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, reforçou esta terça-feira a ideia de que não quer uma "mudança de regime" no Irão, mas que Washington continuará a denunciar a influência iraniana na "desestabilização" do Médio Oriente.

Os Estados Unidos reforçaram a sua presença militar na zona do Golfo, desde que o Irão anunciou que iria proceder a um aumento dos níveis de enriquecimento do urânio, após Donald Trump ter decidido o rompimento do acordo nuclear, em 2018, impondo sucessivas sanções económicas.

Nas últimas semanas, o Governo norte-americano tem dito que não quer entrar em guerra com o Irão e que as sanções impostas procuram apenas deter os planos nucleares iranianos.

Contudo, estas intenções têm sido intercaladas com ameaças em que o Presidente dos EUA diz que devastará o Irão, se algum interesse norte-americano for atingido, logo após um 'drone' das Forças Armadas dos Estados Unidos ter sido abatido no Golfo.

"Não queremos uma mudança de regime, não queremos nada disso", afirmou esta terça-feira Donald Trump, no final de uma reunião do seu gabinete, na Casa Branca, acrescentando que apenas quer o Irão "fora do Iémen".

"Mas eles não podem ter armas nucleares", explicou o Presidente, para explicar a pressão exercida sobre o Governo de Teerão.

Ao seu lado, o chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, lembrou que os iranianos disseram que estão preparados para negociar o seu programa de mísseis.

"Eles querem conversar e nós vamos ver o que acontece", referiu Donald Trump.

Recentemente, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Javad Zarif, abriu as portas a uma renegociação do seu programa de mísseis balísticos, como parte das conversações com os Estados Unidos, apesar de o líder supremo do Irão, Ali Khamenei, ter confirmado hoje que os compromissos assumidos no acordo nuclear continuarão a ser progressivamente abandonados.

Hoje, também o novo secretário de Defesa, Mark Esper, afirmou que prefere uma solução diplomática no conflito com o Irão, durante a sua audiência no Senado, onde aguarda a validação do Congresso para a sua nomeação.

Boris Johnson, que as sondagens dizem ser o mais forte candidato a primeiro-ministro britânico, após a demissão de Theresa May, afirmou segunda-feira que não apoiaria uma guerra com o Irão, apesar das diversas perspetivas políticas que partilha com Donald Trump.

