Bolsonaro diz que bastaria telefonema para Trump aceitar filho como embaixador

O Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, disse esta quarta-feira que, se fosse por ele, o filho seria designado imediatamente embaixador nos Estados Unidos da América e que o Presidente norte-americano, Donald Trump, aceitaria as credenciais com um simples telefonema.

"Eu acho que já foi feito o comunicado [da designação do filho Eduardo Bolsonaro como embaixador do Brasil em Washington]. Com um telefonema simples meu para Trump (...), eu tenho certeza de que ele dará o sinal positivo", garantiu Bolsonaro, que falava em Santa Fé, na Argentina, numa conferência de imprensa após a Cimeira do Mercosul.

"Por mim, eu decidiria agora, mas não posso tomar decisões de forma tão abrupta. Vamos conversar. Já conversei com David Alcolumbre [presidente do Senado] conversei com Fernando Bezerra [líder do Governo no Senado]", adiantou Jair Bolsonaro, recordando que a decisão necessita de passar antes pela Comissão de Relações Exteriores do Senado e pelo plenário do Senado.

Argumentando que um embaixador de carreira não é garantia de um bom embaixador, Bolsonaro criticou os embaixadores brasileiros nos últimos 16 anos.

"De 2003 para cá, o que os embaixadores do Brasil nos Estados Unidos fizeram de bom para nós? Nada", considerou, apontando uma vantagem do filho Eduardo Bolsonaro sobre os demais embaixadores.

"Ele tem uma amizade com a família de Trump", defendeu.

O deputado Eduardo Bolsonaro costuma acompanhar o pai nas viagens internacionais como presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Deputados, mas, desta vez, não viajou à cidade argentina de Santa Fé.

Bolsonaro trouxe outro filho, Jair Renan, estudante de 20 anos. Ao aproximar-se de jornalistas para uma entrevista, Bolsonaro brincou: "Apresento-lhes o próximo embaixador mirim".

Antes disso, na reunião plenária do Mercosul, o Presidente brasileiro destacou o zelo do seu Governo nas indicações para as embaixadas do país pelo mundo.

"Um zelo nas indicações sem viés ideológico e, quem sabe, teremos um grande embaixador nos Estados Unidos em breve", declarou, numa referência ao filho Eduardo Bolsonaro.

