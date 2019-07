Diplomata turco morto em atentado no Iraque

Um diplomata turco destacado no consulado de Ancara na cidade de Irbil, norte do Iraque, foi morto num ataque armado no interior de um restaurante, referiu hoje a agência estatal turca.

A agência noticiosa Anadolu referiu que o atentado ocorreu na quarta-feira, mas não forneceu mais detalhes.

A agência curda iraquiana local Rudaw disse que o restaurante está situado na estrada que conduz ao aeroporto de Irbil.

Em Ancara, o ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou a morte de um "funcionário" do seu consulado em Irbil. Em paralelo, a presidência turca prometeu ripostar após a morte do diplomata.

O funcionário "caiu como um mártir" após um ataque que ocorreu no exterior do consulado, precisa o comunicado do ministério.

Um oficial da polícia tinha previamente referido à agência noticiosa AFO que três pessoas, incluindo o vice-cônsul turco, tinham sido mortos num ataque ocorrido num restaurante.

No entanto, e no imediato, não foi possível apurar se existiram mais baixas. Previamente, a os media turcos referiram que duas pessoas foram mortas e uma terceira ferida no ataque.

A Rudaw indicou que foi enviada uma equipa de emergência para o local do incidente.

Lusa