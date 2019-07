Menino de 13 anos morre em acidente de viação enquanto pai fazia direto para o Facebook 

Cidade italiana de Partinico chocada com acidente trágico



Francesco Provenzano, de 13 anos, morreu na sexta-feira, na sequência de um acidente de viação na autoestrada que liga Palermo a Trapani, em Itália.

Condutor fazia vídeo em direto para o Facebook e conduzia ao mesmo tempo

De acordo com a comunicação social italiana, o pai do menino, Fabio Provenzano, de 34 anos, conduzia um BMW a uma grande velocidade. Os mesmos indicam que o condutor perdeu o controlo do veículo no momento em que fazia um vídeo direto para a rede social Facebook.



Momentos antes do acidente, o italiano de 34 anos fez um vídeo em direto que chegou a circular na rede social, no entanto já não está disponível. Os jornais italianos dizem que nas imagens podia ver-se um plano próximo de Fabio Provenzano a aproximar-se no tablier para tentar captar os barulhos vindos do motor do carro. De repente, o vídeo ficou escuro e não se ouviu nem viu mais nada.

Filho de 9 anos em coma



No carro seguia Fabio Provenzano e os dois filhos, de 13 e 9 anos. O mais novo está internado no Hospital de Palermo em coma. O pai das crianças também foi levado para o mesmo hospital mas não se encontra em perigo.



A investigação ao acidente aguarda os resultados dos testes toxicológicos para saber se no momento do despiste o pai dos meninos conduzia sob o efeito de álcool ou drogas.

O funeral de Francesco Provenzano realizou-se esta segunda-feira.