Ministro diz que filho de Bolsonaro é única alternativa para embaixador em Washington

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Ernesto Araújo, defendeu que não existe um "Plano B" como alternativa à indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro, como futuro embaixador do Brasil em Washington.

"No momento, não estamos a trabalhar com outro nome. Assim que o presidente tomar a decisão final de indicar o deputado Eduardo Bolsonaro, está tudo pronto para fazermos o pedido aos Estados Unidos", afirmou hoje de madrugada [em Portugal] o MNE brasileiro, à margem da Cimeira do Mercosul, na cidade argentina de Santa Fé.

Ernesto Araújo considera a indicação como "excelente" porque Eduardo Bolsonaro tem como grande vantagem a proximidade com a família do presidente norte-americano, Donald Trump.

"Um dos motivos principais é a proximidade com a família do presidente Trump. Na Diplomacia, um embaixador precisa muito de acesso", destacou, acrescentando que "Eduardo Bolsonaro tem habilidade negociadora e capacidade política".

"Tem todas as condições de ajudar a construir uma parceria efetiva com os Estados Unidos, uma das nossas prioridades", elogiou o ministro.

Questionado pela agência Lusa sobre quanta liberdade teria para substituir o filho do presidente, caso Eduardo Bolsonaro não tenha um bom desempenho, o ministro disse: "Eu tenho certeza de que ele terá um excelente desempenho. Acho que é uma questão que não se coloca".

O ministro garantiu que o governo de Donald Trump já deu sinais a favor da indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador brasileiro em Washington.

"O governo dos Estados Unidos já deu todos os sinais de que a ideia seria bem-vinda. Não espero nenhum problema", insistiu.

A possibilidade de um dos filhos de Trump, Eric Trump, vir a ser embaixador no Brasil em jeito de retribuição, foi descartada pelo ministro, que, no entanto, gosta da ideia.

"Essa possibilidade é uma especulação que eu vi na imprensa. Não me chegou oficialmente algo nesse sentido. Acho que seria algo interessante se isso se materializasse, mas até agora não houve sinalização", disse.

Lusa