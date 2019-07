Piloto português encontrado morto em quarto de hotel na Alemanha

Um piloto português da TAP foi encontrado esta quarta-feira num quarto de hotel, em Estugarda, na Alemanha.

Segundo o diário As Beiras, Duarte Pato tinha um voo agendado para as 06:05 de Estugarda com destino a Lisboa, onde devia ter chegado às 07:48 O voo acabou por ser cancelado.

Através de um comunicado, citado pelo diário, a TAP confirmou a morte do piloto de Coimbra e revelou que as causas terão sido naturais.

"As informações recebidas das autoridades locais apontam para causas naturais da morte."

A companhia aérea deixou ainda uma mensagem de pesar à família do piloto português.

"Neste momento de profundo pesar para toda a empresa, a TAP endereça à família, amigos e colegas do oficial-Piloto falecido as mais sentidas condolências."

A Associação Académica de Coimbra recorreu às redes sociais para partilhar uma imagem do piloto luso, acompanhada de uma mensagem de despedida.