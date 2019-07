Incêndio num estúdio de animação em Quioto faz vários mortos e feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e 37 ficaram feridas, 12 das quais em estado grave, num incêndio que se suspeita ter origem criminosa num estúdio de animação na cidade japonesa de Quioto, disseram hoje os bombeiros.

"A morte de uma pessoa não identificada foi confirmada", disse um porta-voz dos bombeiros de Quioto.

Uma pessoa morreu em resultado das queimaduras graves, disse um responsável do departamento de bombeiros, Satoshi Fujiwara.

O suspeito também ficou ferido e foi transportado para o hospital, adiantaram as autoridades.

A polícia está a investigar o homem por suspeita de fogo posto.

O incêndio terá começado por volta das 10:30 (02:30 em Lisboa) num edifício da Kyoto Animation, que produz séries de animação para televisão.

As chamas deflagraram no prédio de três andares depois do homem ter espalhado um líquido não identificado que provocou o incêndio, disseram fontes da polícia e dos bombeiros de Quioto.

Lusa