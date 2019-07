“Se quer continuar a amamentar, tem de se tapar”: o pedido de uma hospedeira de bordo da KLM

Shelby Angel estava a amamentar a filha de um ano quando uma hospedeira de bordo sugeriu que se tapasse com uma manta. Ela rejeitou. Quando fez queixa, ouviu o que não queria: "Disseram-me que eu tinha de ser respeitosa com as pessoas de outras culturas e que a resposta daquela hospedeira de bordo estava em linha com a política da empresa".

Ainda antes do voo que ligava São Francisco para Amesterdão descolar, Shelby decidiu amamentar a filha de um ano. Era o terceiro voo que faziam juntas e a mãe sabia que aquela ação corriqueira acalmava e ajudaria a adormecer a bebé. Até que uma hospedeira de bordo a interpelou, com uma manta na mão, conta a CNN.

“Antes de descolarmos”, escreve Shelby Angel na sua conta no Facebook, “fui abordada por uma hospedeira de bordo, que levava uma manta. Ela disse-me: ‘Se quer continuar a amamentar, tem de tapar-se’. Eu disse-lhe não, a minha filha não gosta de ser tapada. Isso aborrecê-la-ia quase tanto como não amamentar. Ela avisou-me que, se alguém se queixar, eu teria de lidar com o assunto - ninguém se queixou. Em nenhum dos voos que levei a minha filha. Na verdade, nunca ninguém se queixou por eu amamentar em público. Exceto aquela hospedeira de bordo”.

Aquele voo da KLM aconteceu há cerca de um mês. Quando chegou a Amesterdão, continua a contar na publicação na rede social, Shelby Angel decidiu apresentar uma queixa à companhia aérea, esperando, quem sabe, alguma solidariedade face à atitude daquela empregada. “Disseram-me que eu tinha de ser respeitosa com as pessoas de outras culturas e que a resposta daquela hospedeira de bordo estava em linha com a política da empresa. Portanto, em vez de apoiar e proteger as crianças e as mães que amamentam, que já têm esse fardo de voar com um bebé, a KLM prefere manter valores antiquados que envergonham o corpo das mulheres”.

A companhia aérea tem sido visada por alguns internautas nas redes sociais. E a KLM respondeu a uma dessas vozes que questionava sobre a política da empresa quanto à amamentação.

“Amamentar é permitido nos voos da KLM", esclareceu a empresa no Twitter. "Contudo, para garantir que todos os passageiros de todos os contextos estão confortáveis a bordo, podemos pedir à mãe que se tape enquanto dá de mamar, pois outros passageiros podem ficar ofendidos por isto."