Pânico a bordo de avião após homem subir para a asa momentos antes da descolagem

O caso aconteceu em Lagos, a maior cidade da Nigéria. Um homem esperou pelo momento da descolagem para subir para a asa de um Boeing 737.

Esta sexta-feira, um avião da companhia Azman Air, no aeroporto Murtala Muhammend, preparava-se para levantar voo quando um homem, do lado de fora do aparelho, causou o pânico entre os passageiros.

Os pilotos aguardavam indicações da torre de controlo para se dirigir para a pista de descolagem quando um homem subiu para a asa do avião.

Depois disso, os pilotos cancelaram a descolagem e desligaram os motores, pois o homem corria o risco de ser sugado.

De acordo com as autoridades, o suspeito estaria a tentar chegar ao Gana. O homem foi detido e as autoridades estão a investigar o caso.