Depois das presidenciais, o partido de Volodymyr Zelensky venceu as legislativas na Ucrânia. Sem maioria absoluta, o partido do comediante teve mais de 40 por cento dos votos.

Logo na divulgação das primeiras sondagens, Zelensky comprometeu-se com o fim da guerra com os separatistas pro-russos.

A luta contra a corrupção é outra das promessas fortes do partido Servidor do Povo que, entre outras medidas, quer acabar com a imunidade dos políticos.