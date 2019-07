UE pede paragem imediata de demolições em Jerusalém Oriental

A União Europeia (UE) pediu hoje a Israel que "pare imediatamente" com as demolições de dez edifícios com cerca de 70 apartamentos pertencentes a palestinianos na parte ocupada de Jerusalém Oriental.

"Esperamos que as autoridades de Israel parem imediatamente com as demolições em curso", segundo uma nota de imprensa divulgada pelo Serviço de Ação Externa da UE, salientando que a "política israelita de colonização - incluindo as medidas todas neste contexto - tais como transferências forçadas, expulsões, demolições e confiscações de habitações é ilegal ao abrigo do direito internacional".

As autoridades israelitas, sublinha o comunicado, "procederam à demolição de dez edifícios de palestinianos, num total de cerca de 70 apartamentos, em Wadi al Hummus", numa zona que, de acordo com os acordos de Oslo, está sob jurisdição palestiniana.

A UE ressalva que o comportamento israelita "põe seriamente em causa a solução dos dois Estados", partilhando Jerusalém como capital.

Forças israelitas começaram no domingo a demolir dezenas de casas palestinianas num bairro localizado em Jerusalém Oriental, noticiaram agências de notícias internacionais.

Estas demolições põem fim a uma batalha legal de vários anos sobre aqueles edifícios, que abrangem a cidade e a Cisjordânia.

Para Israel, os edifícios em causa foram construídos ilegalmente muito perto da barreira de separação da Cisjordânia.

Por seu lado, moradores palestinianos alegaram não terem espaços para construção e que é impossível obter licenças para construir casas legalmente.

Lusa