Eritreu baleado na Alemanha por "motivos xenófobos"

Um eritreu de 26 anos foi baleado numa pequena cidade no oeste da Alemanha por um homem com "claros motivos xenófobos", anunciou hoje o Procuradoria Geral de Frankfurt.

O porta-voz da Procuradoria, Alexander Badle, disse durante uma conferência de imprensa que a vítima, de 26 anos, foi atingida na zona da barriga durante a hora do almoço de segunda-feira, perto de Wächtersbach.

O jovem foi levado para um hospital, onde foi operado na sequência dos ferimentos, não se encontrando em perigo de vida.

Na altura do disparo, o atirador encontrava-se dentro de um carro, tendo sido encontrado três horas depois pela polícia na mesma viatura e com um tiro na cabeça disparado pelo próprio.

Apesar de estar apenas inconsciente quando foi encontrado, o atacante não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no hospital.

O porta-voz adiantou que a vítima foi escolhida de forma aleatória devido à sua cor de pele e as autoridades ainda não têm qualquer prova de que o suspeito tivesse ligações com grupos de extrema-direita.

Durante as buscas realizadas à casa do homem de 55 anos, as autoridades encontraram cinco armas, todas registadas.

