Passageira proibida de embarcar em voo por usar body

Uma jovem de 24 anos denunciou, no domingo, que a companhia aérea Vueling a proibiu de embarcar num avião que seguia de Palma de Maiorca para Barcelona, por considerar que levava roupa inadequada. Laura alega que utilizava um body preto, uma saia e umas sapatilhas, mas as hospedeiras de bordo entenderam que ela ia de fato de banho.

O caso foi divulgado pela irmã das jovens nas redes sociais, através de um vídeo que mostra as hospedeiras de bordo a impedirem a entrada do avião, mesmo depois de passar por todas as verificações de segurança.

"Hoje, a maravilhosa companhia Vueling proibiu o embarque da minha irmã simplesmente por levar um body decotado. Várias pessoas emprestaram-lhe roupa mas, mesmo assim, não a deixaram subir", escreveu.

Segundo Laura, as hospedeiras do aeroporto que permitiram que passasse na porta de embarque foram as mesmas que, minutos depois, a proibiram de entrar no avião.

"Quando estava na fila, vi olhares entre uma hospedeira de bordo e outra que estava nos balcões. Quando chegou a minha vez, a funcionária que me atendeu disse-me que não podia voar assim. Eu disse-lhe que tinha um lenço para me cobrir e ela disse que nem mesmo com o lenço", contou a espanhola ao El País.

Apesar da chamada de atenção, a hospedeira verificou o cartão de embarque e permitiu-lhe a passagem. Porém, quando Laura estava prestes a entrar no avião uma funcionária informou-a que não iria voar.

A Vueling defende que a passageira viajava de fato de banho e que o seu comportamento foi "abusivo", razão pela qual ficou em terra.