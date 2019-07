Cenário de caos no aeroporto de Amesterdão

Um problema de abastecimento dos aviões estará na origem do caos vivido esta quarta-feira no Aeroporto de Schiphol, em Amesterdão, na Holanda. Vários voos foram cancelados, adiados e mesmo até desviados, provocando vários problemas com os passageiros.

Na rede social Twitter têm sido divulgados vídeos onde é possível ver o ambiente que se vive no terceiro aeroporto mais utilizado da Europa.

O aeroporto tem partilhado várias informações na rede social Twitter. A última, publicada há cerca de meia hora, diz: "Se não conseguir partir esta noite, contacte a sua companhia aérea para saber onde pode passar a noite. Como medida de precaução, vamos providenciar sacos cama para os passageiros que possam ser deixados para trás no aeroporto".