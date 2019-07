Governador de Porto Rico pronto para renunciar ao cargo

O governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, implicado num escândalo que envolve comentários homofóbicos e corrupção, pode apresentar hoje a sua demissão, anunciaram os meios de comunicação locais.

Ricardo Rosselló gravou uma mensagem em vídeo para ser transmitida pela manhã anunciando que renuncia as suas funções, indicou o jornal El Nuevo Día, citando várias fontes anónimas.

"A demissão (do governador) é um facto consumado", indicou o ex-ministro da Justiça do território Antonio Sagardia à Rádio Isla.

No fim de semana, Ricardo Rosselló anunciou que não vai renunciar ao cargo, mas também não vai procurar ser reeleito.

Na segunda-feira, dezenas de milhares de manifestantes protestaram em São João, capital de Porto Rico, para exigir a demissão do governador da ilha caribenha, Ricardo Rosselló.

A crise política em Porto Rico foi desencadeada há uma semana, na sequência da divulgação de mais de 800 páginas de uma conversa online em que o governador Ricardo Rosselló e alguns membros da equipa de assessoria insultam jornalistas, artistas e políticos.

A divulgação da conversa do governador com os assessores intensificou uma crise no território, já alimentada pelas críticas de corrupção, má governação, de uma economia fraca e de uma lenta recuperação depois da devastação com o furacão Maria em 2017.Porto Rico é um território associado dos Estados Unidos.

Lusa