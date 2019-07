May despede-se do Parlamento e entrega pedido de demissão à Rainha

A rainha de Inglaterra já recebeu e aceitou o pedido de demissão de Theresa May.

Através do twitter, a Casa Real anunciou a renúncia da primeira-ministra. Durante o discurso de despedida junto ao número 10 de Downing Street, a sede do governo, Theresa May agradeceu a todos os britânicos e ao governo.

Boris Jonhson foi recebido pela rainha, e já é primeiro-ministro.