O "kit para engravidar" que está a gerar polémica no Brasil

As autoridades brasileiras estão a investigar uma propaganda falsa que surgiu nas redes sociais e que promete ajudar as mulheres a engravidar mais rápido. Em causa está aquilo a que chamam de "kit para engravidar", com maca peruana, uma planta com alto valor nutritivo.

Cultivada e exportada principalmente pelo Peru, a maca peruana é anunciada pelo país como sendo um "superalimento" que "conquistou o mundo". O órgão estatal peruano responsável pela promoção de produtos locais diz que o consumo da raiz ajuda em problemas como a hipertensão, depressão, ansiedade e no equilíbrio das hormonas. Contudo, não há referências aos alegados benefícios na fertilidade.

A BBC Brasil investigou o caso a fundo, descobrindo várias identidades falsas que diziam ter engravidado com a ajuda de um produto com esta planta. Os testemunhos surgiam nas redes sociais, associados a páginas que promoviam o "kit para engravidar", que consistia em comprimidos alegadamente recheados com o pó da maca peruana.

O custo variava entre os 20 e os 500 euros e eram vendidos como "supermedicamentos" para "engravidar rápido" e combater a infertilidade.

Os especialistas defendem que a planta não ajuda na reprodução, nem num possível tratamento. "Eu não posso dizer que uma mulher vai tomar (o medicamento) e engravidar em 30 dias. Isso não existe. Isso é impossível. Isso está errado", garantiu a médica e presidente da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, Nilka Donadio.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Governo brasileiro confirmou que abriu uma investigação para apurar "possíveis irregularidades". Também o Facebook e o Instagram estão a investigar o caso e garantiram à BBC Brasil que iriam eliminar os conteúdos que violassem as suas políticas.

A Administração de Alimentação e Medicamentos, do departamento de Saúde do Governo norte-americano, aconselhou a população a não comprar ou usar o produto Peru Maca. Após análises em laboratório, descobriram que a marca continha sildenafila, vendida como viagra, indicada para o tratamento de disfunção erétil, que traz riscos para pessoas com diabetes, hipertensão, colesterol alto e doentes cardíacos.