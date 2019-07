Este domingo, 21, no Dia Nacional da Bélgica que assinala os 188 anos da sua independência, o príncipe Laurent protagonizou um momento insólito no momento do hino nacional.

Perante as dezenas de músicos que tocavam no ato oficial, havia algo mais a tocar no bolso do príncipe belga, o seu telemóvel. Sem hesitar, e para espanto da mulher, a princesa Claire, Laurent responde ao telefonema.

LEIA AQUI O ARTIGO NA ÍNTEGRA