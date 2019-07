Rádio pública angolana quer diálogo para travar greve de funcionários

A administração da Rádio Nacional de Angola (RNA) manifesta "total disponibilidade" para dialogar com os funcionários que tencionam avançar para uma greve, a partir de segunda-feira, para "encontrar uma solução em sede de negociação com maior brevidade possível".

Em comunicado assinado pelo presidente do conselho de administração da RNA, Marcos Lopes, a que a Lusa teve hoje acesso, a instituição diz-se disponível para dialogar sobre situações "que forem atendíveis e exequíveis nos marcos da lei".

Na segunda-feira, os funcionários da Rádio Nacional de Angola decidiram avançar para uma greve interpolada de dez dias, a partir da próxima segunda-feira, 29 de julho, reclamando "maior valorização, respeito e melhores condições laborais e salariais".

A decisão foi aprovada durante uma "assembleia urgente" de trabalhadores, entre jornalistas, editores, técnicos, motoristas, convocada pelo Sindicato dos Jornalistas Angola (SJA), que coordena, desde fevereiro, as negociações com a tutela e "sem qualquer solução".

No encontro, que decorreu na sede da União dos Escritores Angolanos, em Luanda, mais de cem funcionários da rádio estatal angolana manifestaram-se "descontentes" com o conselho de administração da RNA, referindo que a mesma "não garante qualquer confiança".

Em fevereiro, os trabalhadores da rádio pública angolana, por intermédio do SJA, entregaram um caderno reivindicativo com dez pontos, nomeadamente seguro de saúde, melhores condições laborais e proposta salarial com teto inicial de 180.000 kwanzas (460 euros).

No entanto, segundo a jornalista Ana Cristina, "até ao momento a administração da Rádio Nacional de Angola não resolveu nenhum dos referidos pontos solicitados pelos trabalhadores".

A jornalista pediu ainda o regresso de colegas "afastados injustamente".

O jornalista Cristiano Barros referiu que os trabalhadores foram "pacientes" em esperar durante cinco meses pela resposta da direção da instituição, mas a paciência "chegou ao seu limite".

No comunicado, a administração da rádio pública angolana refere igualmente que solicitou ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social angolano a mediação nos termos da lei, quando anteriormente classificou a greve de "ilegal".

Segundo o secretário-geral do SJA, Teixeira Cândido, "não haverá serviços mínimos" durante a greve interpolada de dez dias, a partir de segunda-feira e até 09 de agosto, que deve paralisar os estúdios centrais de Luanda, emissoras provinciais e locais.

O sindicalista adiantou ainda que o atual conselho de administração da RNA, "mesmo com problemas financeiros", adquiriu "uma frota de Lexus e aceitou pagar por um qualificador ocupacional 80 milhões de kwanzas".

"Estamos em presença de um conselho de administração que não está preocupado com a vida do trabalhador", concluiu.

A anunciada greve na rádio estatal angolana foi um dos temas na agenda da 3ª reunião ordinária do secretariado do bureau político do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, no poder), que apelou as partes a "prosseguirem o diálogo na busca de uma solução satisfatória".

A Rádio Nacional de Angola é uma empresa de radiodifusão pública da República de Angola fundada em 05 de outubro de 1977.

Lusa