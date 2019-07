A aventura de uma criança no tapete rolante do aeroporto que podia ter acabado muito mal

Um menino de dois anos ficou ferido, esta segunda-feira, depois de ter subido para o tapete que transporta as malas até ao porão dos aviões, no Aeroporto Internacional de Atlanta Hartsfield-Jackson, no estado norte-americano da Geórgia.

A criança terá aproveitado um momento de distração da mãe para subir para o tapete. A "viagem" ainda durou aproximadamente cinco minutos. Até ser visto pelas auoridades, Lorenzo percorreu várias zonas, como é possível ver no vídeo abaixo, e ainda tentou sair mas foi sempre empurrado por malas.

Depois de chegar a uma área mais restrita, a criança foi retirada do tapete por um dos funcionários do aeroporto. Lorenzo apresentava ferimentos num dos braços.

A mãe do menino de dois anos, Edith Vega, confessou aos meios de comunicação norte-americanos que desviou o olhar do filho durante segundos, enquanto tentava validar os bilhetes.

"Eu estava em pânico. Já só pensava: 'espero que ele esteja bem. Espero que esteja a gostar do 'passeio'. Estou contente por ele estar vivo", disse Edith Vega.

Lorenzo foi visto por uma equipa médica que prestou os primeiros socorros no aeroporto e depois teve de ser transportado para o hospital.