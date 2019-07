Áustria emite mandado de detenção internacional contra espião russo

As autoridades da Áustria emitiram esta quinta-feira um mandado de detenção europeu e internacional contra um agente dos serviços secretos militares russos, suspeito de operações de espionagem no país, durante anos, em colaboração com um militar austríaco.

O mandado de prisão visa "um oficial do GRU" (serviços de inteligência militar russos), adiantam a polícia e o Ministério Público de Salzburgo, segundo os quais este russo, de 65 anos, seria o contacto de um coronel do exército austríaco acusado de ser um informador de Moscovo desde finais dos anos 1980 até à sua detenção, na Áustria, no final de 2018.

Este caso de espionagem foi revelado pelo chanceler austríaco Sebastian Kurz em novembro de 2018, numa altura em que o clima diplomático entre a Rússia e as potências ocidentais se tinha deteriorado, após o envenenamento do antigo agente duplo russo Sergei Skripal, no Reino Unido e acusações de ciberataques à escala global por parte de Moscovo.

A Áustria suspeita que um coronel do seu exército, de 70 anos, tenha passado trinta anos a espiar para Moscovo.

O oficial está em prisão preventiva desde que foi detido, acusado de "revelar segredos de Estado" e já admitiu parte dos factos.

No contexto do inquérito judicial conduzido pelo procurador de Salzburgo, os investigadores acreditam ter identificado o agente que contactava com o espião austríaco e emitiu um mandado de prisão contra ele.

No seu portal na Internet, o Ministério do Interior austríaco, identifica o agente do GRU como Igor Egorovich Zaytsev.

O comunicado afirma que o primeiro contacto conhecido entre os dois homens remonta a 1987 e que, a partir dessa data, o coronel austríaco "praticou espionagem a favor do serviço de inteligência militar russo, fornecendo ao seu contacto informações detalhadas sobre todo o espetro militar das forças armadas austríacas, em especial sobre os sistemas de armas e as missões das forças terrestres e aéreas".

O informador austríaco recebeu "formação regular" de seu agente com quem comunicava através de "sofisticados meios de satélite e outras técnicas de espionagem", de acordo com as autoridades austríacas.

Em troca desta colaboração ao longo de três décadas, o espião recebeu "várias centenas de milhares de euros".

Lusa