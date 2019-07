Autoridades do Quénia incluem a categoria intersexo nos próximos censos

As autoridades do Quénia vão incluir uma categoria intersexual, junto com "masculino" e "feminino", na secção sobre género nos censos do próximo mês, foi hoje divulgado.

Esta decisão foi confirmada por um funcionário do departamento de estatísticas do país à BBC.

Este é um esforço das autoridades do Quénia para recolher dados sobre o número de pessoas intersexuais no país.

"Intersexo" é o termo comummente usado para designar uma variedade de condições em que uma pessoa nasce com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não se encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino.

A Organização das Nações Unidas acredita que cerca de 1.7% da população mundial tem traços intersexuais.

Segundo a BBC, foi criada uma força-tarefa especial pelo Governo do Quénia para analisar os interesses das pessoas intersexuais e identificar as reformas [na lei] necessárias para respeitar e proteger os seus direitos como quenianos.

Os censos devem ser realizados no final do próximo mês.

Lusa