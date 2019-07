A imagem de três crianças presas nos escombros de um prédio atingido por um bombardeamento na região noroeste da Síria está a correr mundo e a mostrar, uma vez mais, os efeitos dramáticos deste conflito iniciado em 2011.

Na imagem, que se tornou viral ao ser publicada e reproduzida pelos 'media' a nível global e pelas redes sociais, vê-se duas meninas presas no meio dos escombros de um prédio, sendo que uma delas, identificada como Riham, de 5 anos, está a segurar com um dos seus braços a roupa de uma outra criança mais nova, a sua irmã Touka de 7 meses, que parece estar suspensa.

Ao lado de Riham, igualmente presa por um bloco de betão, está outra rapariga, também sua irmã, identificada como Dalia.

A imagem também mostra um homem que está de pé em cima dos escombros, a gritar, sentindo-se impotente perante a situação dramática das três crianças.

Riham morreu momentos depois da fotografia ter sido tirada

A fotografia foi tirada pelo repórter fotográfico Bashar el-Sheikh, do jornal 'online' local SY24, na quarta-feira em Ariha, uma cidade da província de Idlib (noroeste da Síria) e alvo de raides aéreos conduzidos pelas forças do regime sírio de Bashar al-Assad, segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).

Riham morreu momentos depois da imagem ter sido captada, enquanto Touka e Dalia foram hospitalizadas em Idlib.

"Touka sofreu um traumatismo craniano. Esteve com respiração assistida durante 24 horas e encontra-se atualmente nos cuidados intensivos. O seu estado é estável, se Deus quiser", afirmou, em declarações à agência noticiosa francesa France Presse (AFP), uma fonte médica.

Por sua vez, Dalia, que sofreu ferimentos na zona do peito e que foi operada, "encontra-se em estado estável", referiu outra fonte médica.

A mãe desta família de seis irmãs morreu durante o bombardeamento. Rowane, de 3 anos, que também fazia parte desta família, morreu esta sexta-feira devido aos ferimentos que sofreu nas zonas da barriga e do peito.

Outras duas irmãs também ficaram feridas, mas sobreviveram.Desde finais de abril, o regime sírio, apoiado pela Rússia (aliado tradicional de Damasco), intensificou os bombardeamentos na província de Idlib e em outras áreas circundantes, ainda controladas por forças insurgentes e 'jihadistas'.

O caso de Omran Daqneesh

Em quase três meses, os ataques aéreos, quase diários, mataram cerca de 740 civis, incluindo mais de 180 crianças, segundo a OSDH.

O número de crianças mortas na província de Idlib nas últimas quatro semanas já ultrapassou o balanço de todo o ano de 2018, denunciou, na quinta-feira, a organização não-governamental (ONG) Save the Children.Não é a primeira vez que uma imagem mostra ao mundo como o conflito sírio está a atingir particularmente as crianças.

Em agosto de 2016, Omran Daqneesh, então com cinco anos, tornava-se o símbolo do sofrimento da população de Alepo, cidade do norte da Síria.

A imagem então divulgada mostrava Omran, ensanguentado e cheio de pó, sentado sozinho no interior de uma ambulância.

Mais de 370 mil mortos

Desencadeado em março de 2011 pela violenta repressão do regime de Bashar al-Assad de manifestações pacíficas, o conflito na Síria ganhou ao longo dos anos uma enorme complexidade, com o envolvimento de países estrangeiros e de grupos 'jihadistas', e várias frentes de combate.

Num território bastante fragmentado, o conflito civil na Síria provocou, desde 2011, mais de 370 mil mortos, incluindo mais de 100 mil civis, e milhões de deslocados e refugiados.

