Gémeos de 11 meses morrem após ficarem esquecidos no carro

Um casal de gémeos de onze meses de idade morreu, esta sexta-feira, após ter ficado esquecido dentro de um carro no Bronx, Nova Iorque, EUA. Naquele dia as temperaturas rondaram os 30 graus.

Juan Rodriguez, o pai de Mariza e Phoenix, deslocou-se até ao local de trabalho, o Hospital Fordham Manor VA, em Nova Iorque, onde é assistente social, saiu do carro e esqueceu-se dos bebés no banco de trás. Voltou oito horas depois de terminar o turno.

Quando regressou ao carro conduziu uma pequena distância e foi aí que se lembrou que tinha deixado os filhos no carro. Imediatamente pediu ajuda.

De acordo com as autoridades norte-americanas, as crianças foram encontradas inconscientes no carro.

O homem foi detido para ser interrogado. De acordo com a NBC, Juan Rodriguez deverá enfrentar acusações criminais pela morte dos filhos.