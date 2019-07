Coreia do Norte liberta pescadores de barco russo

A Coreia do Norte libertou este domingo os pescadores russos e sul-coreanos que tinham detido por violarem as regras de entrada no país.

Há 11 dias que os 17 homens estavam presos e o barco apreendido, mas a Rússia garantiu sempre que não violou nenhuma lei.

A imprensa russa diz que os dados do transporte marítimo mostram que a ação da Coreia do Norte foi ilegal e que o barco de pesca não entrou em águas proíbidas.

A Rússia e a Coreia do Norte estavam em negociações sobre a cooperação da pesca, mas agora as conversações estão paradas.