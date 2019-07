É atingido esta segunda-feira o limite do uso sustentável dos recursos naturais de 2019. Todos os anos é apresentada uma estimativa sobre o orçamento natural do Planeta Terra e o dia em que a humanidade atinge o limite do uso sustentável de recursos naturais.

O limite mundial deste ano foi atingido três dias mais cedo do que em 2018.

A ONU alerta que planeta pode perder mais de 1 milhão de espécies nas próximas décadas se não houver uma mudança drástica.